Manovra: il governo ha posto la fiducia, voto finale previsto per domani

Il governo ha posto la questione di fiducia sulla legge di bilancio nell’Aula della Camera, sul testo approvato e trasmesso dal Senato.

A prendere la parola è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico d’Incà. Il voto finale è atteso per domani.

In Aula alla Camera momenti di tensione sono stati registrati durante l’intervento della deputata di Fdi Ylenia Lucaselli. L’esponente di opposizione ha iniziato rivolgendosi ai banchi della maggioranza, sottolineando come l’Aula si stesse finalmente riempiendo, mentre per gran parte della mattinata era rimasta semivuota. A quel punto, dai banchi delle maggioranza si sono levate urla di protesta. La situazione è ritornata alla calma dopo l’intervento del presidente Roberto Fico.

Oggi, intanto, a Mezz'ora in più" su Raitre", il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha difeso la manovra: "Noi abbiamo evitato la flat tax, uno strumento a favore delle diseguaglianze. La manovra fa un’operazione di giustizia, contro le diseguaglianze sociali".

