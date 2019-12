Scuole, Comuni, aeroporti e sport: la Regione decide tagli per tutti

Tagli pesanti su Comuni, trasporti, aeroporti minori e scuole in Sicilia. La prima mazzata è per i sindaci che perdono 87 milioni, alle aziende del trasporto pubblico locale verranno tolti 11,9 milioni, stangata anche per gli aeroporto di Birgi e Comiso a cui vengono tagliati rispettivamente 4,6 e 750 mila euro. A questi si aggiungono tagli allo sport e alle iniziative artistiche, per non dimenticare le scuole paritarie dell'infanzia (3,9 milioni in meno) e quelle di primo grado (949 mila euro).

È questo il tragico risultato della manovra correttiva che la giunta ha approvato ieri per turare la falla aperta dal giudizio di parifica della Corte dei Conti.

