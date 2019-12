Il Dl fisco è legge, dal bonus Tari alla Rc auto familiare: tutte le misure

Dal tetto all’uso del contante che scende a 1.000 euro nel 2022 al rinvio del 730 a settembre, dalle nuove norme sul carcere per gli evasori che attenuano le pene per i reati meno gravi al taglio della 'tampon tax'. E ancora: il bonus Tari per le famiglie disagiate, lo stop delle multe ai commercianti che non hanno il Pos e la classe di merito Rc auto familiare. Sono alcune delle novità in arrivo con il decreto fiscale collegato alla manovra che ha ottenuto il via libera definitivo del Senato, con il voto di fiducia, con 166 sì. Il provvedimento, che diventa così legge, contiene una fetta importante delle coperture della manovra.

Queste alcune delle principali misure:

-TETTO AL CONTANTE SCENDE A 1.000 EURO NEL 2022

Il tetto all’uso del contante scende da 3.000 a 2.000 euro dal 1 luglio 2020 per poi ridursi a 1.000 dal 1 gennaio 2022.

- ARRIVA RC AUTO FAMILIARE

Si potrà beneficiare della fascia assicurativa più bassa fra tutti i veicoli di proprietà del nucleo familiare ma a partire dal prossimo rinnovo dell’assicurazione.

- CARCERE AGLI EVASORI

Attenuato rispetto al testo originario l’aumento delle pene detentive per i delitti di dichiarazione infedele e di omessa dichiarazione, non caratterizzati da condotte fraudolente, lasciando immutate le soglie di punibilità per i delitti di omesso versamento di ritenute e di Iva (150.000 e 250.000 euro). Resta confermata la pena massima di 8 anni per la dichiarazione fraudolenta, sottrazione volontaria al pagamento delle imposte ed emissione di false fatture. Viene inoltre limitata l’applicabilità della confisca per sproporzione ai reati tributari più gravi.

- APPALTI

Si allenta la stretta sugli appalti. L’obbligo per il committente di versare tutte le ritenute fiscali operate dall’impresa appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici (senza possibilità di utilizzare in compensazione proprie posizioni creditorie) scatterà per le commesse superiori a 200.000 euro. Interessate dall’obbligo di attestazione le imprese ad alto impiego di manodopera che potranno certificare il versamento attraverso il modello F24. Esentate le imprese che non hanno pendenze col fisco per importi superiori a 50.000 euro e che risultino attive e in regola con gli obblighi dichiarativi da più di tre anni.

- TAMPON TAX

Arriva l’ok al taglio della cosiddetta tampon tax, l’Iva scende dal 22% al 5% ma solo sui prodotti compostabili, lavabili e sulle coppette mestruali. Il governo si è inoltre impegnato a intervenire totalmente a metà anno su una rimodulazione anche sugli altri prodotti per l’igiene femminile.

- STRETTA INDEBITA COMPENSAZIONI

Possibile compensare i crediti maturati superiori a 5.000 euro annui solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito; arriva l’obbligo di utilizzare modalità di pagamento telematiche per tutti i soggetti che intendono effettuare la compensazione; le sanzioni per mancate deleghe di pagamento sono fissate nel 5 per cento dell’importo fino a 5.000 euro e a 250 euro per importi oltre 5.000 euro.

- BONUS TARI PER FAMIGLIE DISAGIATE

Arriva il bonus Tari per le famiglie disagiate. Si prevede che i cittadini in condizioni economico-sociali disagiate accedano «a condizioni tariffarie agevolate» alla fornitura del servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani. Sarà l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (Arera) a definire le modalità attuative, stipulando un’apposita convenzione con l’Anci. Con lo stesso correttivo è fissato al 30 aprile di ogni anno il termine di approvazione delle tariffe Tari, svincolandolo dalla data di deliberazione del bilancio di previsione.

- SEGGIOLINI ANTIABBANDONO

Ok alla moratoria fino al 6 marzo 2020 per chi non ha installato i seggiolini antiabbandono in auto. Inoltre, lo stanziamento previsto nel 2020 per le agevolazioni sotto forma di credito di imposta sale da 1 a 5 milioni.

- LOTTERIA SCONTRINI RINVIATA A LUGLIO, NO MULTE

La lotteria degli scontrini slitta dal 1 gennaio al 1 luglio e niente più sanzioni per i commercianti che non si adeguano alle norme che potranno però essere segnalati al portale lotteria per l’analisi del rischio evasione da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di finanza. Non sarà più necessario il codice fiscale ma un 'codice lotterià che sarà individuato con un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

- STOP MULTE A COMMERCIANTI SENZA POS

Stop alle sanzioni per i commercianti che non hanno il Pos per i pagamenti con carte di credito/debito.

- IVA 4% SU AUTO ECOLOGICHE PER DISABILI

Iva al 4% per l’acquisito di auto ibride ed elettriche da parte di persone con disabilità.

- IVA AL 22% PER AUTOSCUOLE MA NON RETROATTIVA

Via libera all’Iva al 22% per i corsi di scuola guida, ma senza effetto retroattivo.

- 180 MLN PER STRAORDINARI POLIZIA E VIGILI DEL FUOCO

In arrivo 180 milioni di euro per pagare gli straordinari dei poliziotti e dei vigili del fuoco effettuati prima del 2019 e non ancora liquidati, in deroga alle norme vigenti. Nello specifico, 175 milioni di euro sono destinati al pagamento dei compensi per il lavoro straordinario delle forze di polizia e 5 milioni di euro al corpo nazionale dei vigili del fuoco.

- 460 MILIONI PER INVESTIMENTI SU RETE FERROVIARIA

Per il 2019 è autorizzata la spesa di 460 milioni di euro per il finanziamento di investimenti infrastrutturali della rete ferroviaria nazionale. La misura è finanziata con i risparmi di reddito di cittadinanza e quota 100.

- DAL 2026 STOP TRENI CON TOILETTE A SCARICO APERTO

Progressiva sostituzione, fino alla definitiva eliminazione dal 2026 dei treni in circolazione con toilette a scarico aperto.

- DEROGA UN ANNO PER BUS EURO 0 ISOLE MINORI

Arriva una deroga fino al 31 dicembre 2020 per i veicoli Euro 0 del trasporto pubblico locale nelle isole minori, con specifiche caratteristiche dimensionali, di proseguire la circolazione

- RILANCIO PIR, MENO PALETTI

Via libera al rilancio dei Piani individuali di risparmio (Pir) eliminando alcuni paletti previsti dall’attuale normativa. Si favoriscono le piccole imprese prevedendo che almeno una quota del 5% del 30% destinato agli investimenti in economia reale dovrà essere obbligatoriamente indirizzata verso le Pmi diverse da quelle inserite nell’indice Ftse Mib e Ftse Mid della Borsa italiana o indici equivalenti di altri mercati regolamentati. Si prevede inoltre che non si applichi il vincolo dell’unicità degli investimenti per cui le casse previdenziali e i fondi pensione potranno investire in più piani di risparmio nel limite del 10% del loro patrimonio.

- PROROGA COMPENSAZIONE DEBITI-CREDITI PA

Riaperta per il 2019 e 2020 la compensazione dei crediti commerciali e professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti della pubblica amministrazione, con cartelle esattoriali affidate agli agenti della riscossione entro il 31 ottobre 2019.

- COMPETENZA GDF PER CHIUSURE CASE DA GIOCO

La chiusura delle case da gioco è di competenza solo della Guardia di finanza. La norma sopprime infatti le finalità dell’ordine pubblico attribuite alle questure in tema di chiusura delle case da gioco.

- PER METE TURISTICHE TOP TASSA SOGGIORNO FINO A 10 EURO

I Comuni che ogni anno registrano presenze oltre 20 volte il numero dei residenti potranno aumentare la tassa di soggiorno fino a 10 euro.

- DA GENNAIO BOLLO AUTO SI SALDA CON PAGOPA

Arriva l’obbligo da gennaio 2020 di pagamento della tassa automobilistica con la piattaforma pagoPA.

- STRETTA CONTRO EVASIONE BOLLO AUTO

Per contrastare l’evasione del bollo auto, e in attesa dell’integrazione degli archivi, tutti i dati sulle tasse automobilistiche, gestiti da Agenzia delle Entrate, regioni e province autonome, saranno acquisiti anche dal Pubblico registro automobilistico (Pra) gestito dall’Aci.

- SALE INDENNITÀ MINIMA PER PICCOLI SINDACI

Ok all’indennità minima per i sindaci dei Comuni fino a 3 mila abitanti che sale a 1.400 euro netti. I sindaci degli oltre 6 mila Comuni con meno di 3 mila abitanti oggi ricevono dai 1.290 ai 1.450 euro lordi al mese.

- 730 SLITTA A SETTEMBRE MA STOP A PLATEA PIU' AMPIA

Slitta dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del modello 730. Non è passato invece l’ampliamento della platea dei contribuenti che potranno utilizzare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi.

- 2 PER MILLE AI PARTITI

La quota che spetta ai partiti politici del 2 per mille Irpef dovrà essere versata, in un’unica soluzione, entro il 31 dicembre.

- 8XMILLE STATO, PRIORITÀ ALL’EDILIZIA

Sostenere con una quota delle risorse dell’8 per mille destinato allo Stato, la ristrutturazione, il miglioramento, la messa in sicurezza, l’adeguamento sismico e l’efficientamento energetico delle scuole dando priorità a questi interventi. Finanziamenti arriveranno anche da un’apposita sezione del 'Fondo unico per l’edilizia scolasticà con uno stanziamento di 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro annui dal 2020 al 2025.

- MENO SANZIONI PER RITARDATARI IMU E TARI

I contribuenti potranno regolarizzare spontaneamente la propria posizione con il Fisco, godendo della riduzione delle sanzioni, anche nel caso di mancati pagamenti dei tributi locali come Tari e Imu. Il ravvedimento operoso, prima previsto per tributi erariali e doganali, viene esteso alla generalità dei tributi.

- NO OBBLIGO E-FATTURA PER MEDICI

Esteso al periodo d’imposta 2020 l’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica, già previsto per il periodo d’imposta 2019, per le prestazioni sanitarie.

- MEMORIZZAZIONE E-FATTURE PER 8 ANNI

I file delle fatture elettroniche possono essere utilizzati dalla Guardia di finanza e dall’Agenzia delle Entrate e una volta acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento o fino alla definizione di eventuali giudizi

- E-FATTURE INTELLIGENCE ESCLUSE DA OBBLIGHI ARCHIVIO

Le fatture elettroniche emesse ai Servizi segreti e al comparto dell’intelligence sono escluse dagli obblighi di memorizzazione, conservazione e consultazione, previsti per 8 anni, per evitare che la loro attività sia monitorata.

- SCONTRINO ELETTRONICO UNICO CON POS DAL 2021

Un solo scontrino elettronico per i pagamenti con carta. Dal 2021 i Pos potranno essere utilizzati come unico strumento sia per i pagamenti, elettronici e in contanti, che per la certificazione degli scontrini telematici.

- MUTUO ANCHE A CHI HA PERSO CASA

Le banche dovranno concedere un mutuo fino a 100mila euro anche per chi ha perso la casa.

- IN ARRIVO ASSUNZIONI AGENZIE FISCALI E DOGANE

In arrivo circa 500 nuove assunzioni per l’Agenzia delle Entrate e altre 300 per le Dogane per contrastare le frodi sulle accise e sui diritti doganali.

- CREDITO IMPOSTA SU COMMISSIONI ANCHE PER PAGAMENTI CON SMARTPHONE

Il credito d’imposta del 30% sulle commissioni addebitate ai commercianti per i pagamenti con carta sarà riconosciuto anche per le transazioni con smartphone.

- ROTTAMAZIONE TER

Posticipato dal 31 luglio al 30 novembre 2019 il termine per i versamenti della rottamazione-ter delle cartelle esattoriali.

- TETTO 3% TASSI INTERESSE VERSAMENTI TRIBUTI

Si prevede che il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo è determinato, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, in misura compresa tra lo 0,1 per cento e il 3 per cento.

- PRECOMPILATA IVA DAL 2021

Slitta al 1 luglio 2020 l’avvio della predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate delle bozze precompilate dei registri Iva nonchè delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche. La bozza della dichiarazione annuale dell’Iva è invece messa a disposizione a partire dalle operazioni

- OK FONDO CONTROESODO IMPATRIATI

Viene inoltre istituito un 'Fondo Controesodò al ministero dell’Economia per far restare in Italia i cervelli in fuga. La misura anticipa l’effetto degli sgravi per i lavoratori impatriati previsti dal 'Decreto Crescità alla data di introduzione del decreto, ovvero il 30 aprile 2019 anzichè 1 gennaio 2020.

- STOP IMU PER ACCADEMIA LINCEI

L'Accademia dei lincei non dovrà pagare i tributi erariali, regionali e locali come l’Imu per tutte le attività che svolge perchè 'sono collegate strumentalmente alle finalità istituzionali dell’entè. Nel 2019 l’Accademia avrebbe dovuto versare 1 milione di euro, a titolo di Imu, per gli immobili nei comuni di Milano e Siena.

- OK PROROGA LEGGE QUOTE ROSA IN CDA

Via libera alla proroga della legge sulle quota rosa nei cda e nei collegi sindacali delle società quotate e controllate dallo Stato che prevede che almeno un terzo dei componenti appartenga al genere meno rappresentato. La norma porta inoltre da tre a sei mandati consecutivi l’obbligo di applicare tale criterio.

- FONDO GARANZIA PMI

Rifinanziato con 670 milioni di euro.

© Riproduzione riservata