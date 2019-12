Conte: "Bonus fino a 2 mila euro per i pagamenti digitali"

"Abbiamo tre miliardi dalla lotta all’evasione che noi destineremo come super bonus nelle tasche dei cittadini. Secondo gli ultimi calcoli arriveremo a far trovare nei conti correnti sino a duemila euro sulla base degli acquisti che si accumuleranno con i pagamenti digitalizzati". Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel corso del suo intervento alla trasmissione diMartedì di Giovanni Floris in onda questa sera su La7.

"Se non piace il piano antievasione cercate di mandarmi a casa - continua il premier -. Fino a quando ci sarò, lotterò contro l'evasione fino all’ultimo giorno e confido che nessuno all’interno del governo voglia interrompere questa opportunità".

"Siamo al governo da cento giorni e in cento giorni non si può fare una seria spending review, a meno che non sia lineare e io di tagli lineari non ne farò mai. Adesso ci sarà un confronto con le forze politiche a gennaio. Ci metteremo attorno a un tavolo e tra i progetti di cui dovremo parlare ci sarà anche la spending review".

