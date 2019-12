Rifiuti, Pierobon su dati Ispra: "La Sicilia migliora, siamo sulla strada giusta"

«I dati forniti da Ispra premiano il lavoro del governo Musumeci sul fronte dei rifiuti. Tanto c'è ancora da fare, ma il balzo in avanti della Sicilia indica che siamo sulla strada giusta». Lo afferma l’assessore regionale all’Energia e Servizi di pubblica utilità, Alberto Pierobon, commentando il rapporto Ispra.

«Un miglioramento importante - spiega - che si riferisce comunque al 2018. Secondo i dati forniti dal dipartimento, l’incremento è ancora più marcato nel 2019 che dovrebbe chiudersi prossimo al 40 per cento. Più che guardare ai numeri e alle classifiche, che scontano anni di ritardi, stiamo concentrando gli sforzi sulla pianificazione e sulla programmazione, in questo modo stiamo ponendo le basi per consentire all’Isola di raggiungere finalmente l’obiettivo di una gestione ordinaria e virtuosa nel settore dei rifiuti».

