Manovra, stop alle "bollette pazze": bonus e rimborsi per gli utenti vittime

In Manovra anche una misura per tutelare gli utenti contro le "bollette pazze". La commissione Bilancio del Senato ha approvato infatti un emendamento che obbliga i gestori dei servizi di pubblica utilità e gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche a trasmettere agli utenti le comunicazioni con cui si contestano gli eventuali mancati pagamenti e si preavvisa la sospensione del servizio «in modo chiaro e dettagliato».

In caso di emissione di bollette illegittime, inoltre, «l'utente ha il diritto di ottenere, oltre al rimborso delle somme eventualmente versate, anche il pagamento di una penale pari al 10% dell’ammontare contestato e non dovuto e, comunque, per un importo non inferiore a 100 euro».

