Manovra: monopattini equiparati alle bici, raddoppiano fondi per le borse di studio

I monopattini elettrici, a potenza limitata, sono equiparati alle biciclette e potranno circolare, rispettando il Codice della Strada.

Lo prevede un emendamento alla manovra di Italia Viva, approvato dalla commissione Bilancio del Senato. L'obiettivo, viene spiegato, era quello in primis di superare il problema delle multe.

Tra le cose previste nella manovra il raddoppio dei fondi per le borse di studio per l’università. La commissione Bilancio del Senato ha approvato alcuni emendamenti riformulati, sottoscritti da tutta la maggioranza, che porta da 16 a 31 milioni il finanziamento aggiuntivo nel 2020 per promuovere il diritto allo studio universitario.

