Gualtieri: "Da Salvini una campagna terroristica per spaventare la gente"

«Quella che stanno facendo la Lega e Salvini è una campagna terroristica per spaventare le persone su una cosa che è molto tecnica e che di fatto non cambia nulla rispetto a prima». Lo ha affermato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, ospite a «Mezz'ora in piu», su RaiTre, insistendo che si è «sta facendo molta confusione su questa vicenda» e che la lega sta mostrando «un cinismo sorprendente».

«Quella sul Mes è una discussione che ci sarebbe stata comunque - ha proseguito Gualtieri - a prescindere da questo dibattito sopra le righe, ma è avvenuta in un contesto in cui la Lega, Salvini e Borghi con cinismo hanno iniziato a fare una campagna terroristica per spaventare le persone».

«Se Salvini non riesce a esprimersi con competenza sulla Nutella, è evidente che la competenza sul Mes è scarsa». Lo ha detto il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, a 'Mezz'ora in piu», tornando sulla polemica politica intorno alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità

