Manovra, per Alitalia pronto un finanziamento di 400 milioni per 6 mesi

C'è anche un emendamento alla manovra in favore di Alitalia. È stato depositato dai relatori in commissione Bilancio.

"Per consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia - Società Aerea Italiana spa in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo anch’esse in amministrazione straordinaria", è concesso "nell’anno 2019" e "per le loro indifferibili esigenze gestionali un finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro, della durata di sei mesi".

La proposta di modifica ricalca il decreto varato nei giorni scorsi dal governo che fissa al 31 maggio del 2020 il termine ultimo per la cessione della compagnia aerea.

