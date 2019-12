Carcere per gli evasori, primo ok alle modifiche: Italia Viva vota contro

La commissione Finanze ha approvato gli emendamenti del governo e dei relatori sul carcere ai grandi evasori fiscali, previsto nel Dl Fisco.

I due emendamenti riducono l’aumento delle pene per i comportamenti non fraudolenti, come la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione, e rivedono sia la disciplina della confisca per sproporzione, prevista per i reati più gravi, sia la responsabilità amministrativa delle imprese.

Prima crisi nella maggioranza: Italia Viva di Renzi ha votato contro.

Lega, FdI e FI abbandonano i lavori in commissione Finanze alla Camera sul decreto fisco poco prima del voto all'emendamento del governo sul carcere agli evasori. La protesta riguarda anche, spiega Massimo Bitonci (Lega), riguarda anche le norme sugli appalti.

