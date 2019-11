Tampon tax, battaglia contro l'Iva sugli assorbenti: ipotesi detrazione in base al reddito

Si cerca un accordo per ridurre l'Iva sugli assorbenti. In serata si è svolto un incontro tra un gruppo di deputate e il ministro Roberto Gualtieri. "Abbiamo avviato un confronto" sulla "tampon tax" con il ministro Gualtieri, "che è stato molto disponibile. Non c'è ancora una soluzione condivisa ma c'è l'impegno e la disponibilità a trovarla", dice Marianna Madia, deputato del Pd, rispondendo a chi la interpella sull'esito della trattativa.

Un gruppo di deputate ha incontrato il ministro per sollecitare un intervento per ridurre il peso delle tasse sugli assorbenti.

Le parlamentari, in un emendamento al decreto fiscale a prima firma Boldrini, propongono di abbassare l'Iva dal 22% al 10%. Ma il governo, anche a causa di problemi tecnici e di coperture, starebbe valutando una soluzione diversa come l'inserimento in manovra di una norma per permettere una detrazione rapportata al reddito. Si cerca una soluzione condivisa.

Nel pomeriggio l'iniziativa di un gruppo di deputate con Laura Boldrini che aveva guidato la battaglia scrivendo su Facebook. "Siamo stanche di ascoltare i commenti dei 'benaltristi' e determinate a non voler retrocedere di un millimetro su questa battaglia. Perché il ciclo non è un lusso! #TamponTax".

Nel video pubblicato sui social le deputate posano dietro la panchina rossa installata nel cortile della Camera in occasione della giornata contro la violenza sulle donne. E ribadiscono la richiesta che venga approvato il loro emendamento al decreto fiscale che abbassa dal 22% al 10% l'Iva sugli assorbenti.

In serata l'incontro al quale oltre alla Boldrini e alla Madia, hanno partecipato Chiara Gribaudo e Enza Bruno Bossio.

