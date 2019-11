Di Maio va in Sicilia: "Vado a chiedere scusa a nome dello Stato"

Luigi Di Maio, capo politico M5S ma anche ministro degli Esteri, rivendica la scelta di essere, il prossimo fine settimana, impegnato in un tour dei Comuni siciliani "invece che al G20, come peraltro hanno deciso anche i ministri degli Esteri di tanti altri Paesi" rivendicando che "finalmente oggi arriva la votazione per lo stato d’emergenza nei Comuni del Sud colpiti dalle calamità naturali".

Dunque, un gesto che chiama in causa il fatto che "c'erano Comuni che avevano chiesto un mese fa questo stato di calamità". "Ho sentito i sindaci in questi giorni e ho detto loro che verrò lì a chiedere scusa a nome dello Stato. Se permettete - puntualizza Di Maio - ci sono stati due morti e quei territori hanno importanza". (AGI)

© Riproduzione riservata