Musumeci: "Non possiamo lasciare l'area centrista a Renzi e Pd"

«Gli italiani vogliono un cambiamento vero e lo vedono nella coalizione che oggi governa il maggior numero delle Regioni, con una guida forte. Siamo impegnati a stare assieme perché altrimenti l’elettorato ci punisce. Segnalo, però, un tema che dovremmo risolvere: non possiamo consegnare l’area centrista né a Renzi né al Pd». Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci, in una intervista pubblicata oggi dal Messaggero.

«Al governo nazionale chiedo un Piano straordinario per il Sud. Non pretendo maggiori risorse, sia chiaro, ma misure per consentirci di spendere bene e presto. Il nodo è il Codice degli appalti al quale serve qualche deroga. Non possono passare 5 o 6 anni dal momento dell’ideazione di un’opera all’avvio dei cantieri», osserva il governatore siciliano proponendo a Roma «l'istituzione di una cabina di regia che faccia scattare sanzioni inesorabili per le amministrazioni che non rispettano i tempi di realizzazione delle opere».

© Riproduzione riservata