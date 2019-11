Via libera al bonus bebè, da 80 a 160 euro al mese: più congedo per i papà

Sempre più vicino, anche se tra mille difficoltà, il traguardo della manovra. Che parte da un punto fermo: lo stop all'aumento dell'Iva. Per quello è nata l'alleanza fra Pd e M5s e su quello si basa la manovra, che gli dedica 23 dei 30 miliardi a disposizione.

Ma la manovra che ormai ha preso forma ha altri elementi distintivi come il taglio del superticket sanitario, quello del cuneo fiscale e il cashback, che permette a chi paga con carta di vedersi restituire una parte delle spese. I dettagli di questi ultimi due punti sono ancora da definire. Il ministro dell'Economia Roberto Gualtieri ha assicurato che l'intervento sul cuneo porterà 40 euro in più al mese nelle buste paga. Ma c'è anche più spazio alla famiglia col bonus bebè e il sostegno per l'asilo.

Mentre il sottosegretario all'Economia, Alessio Villarosa, ha spiegato che il cashback prevede una restituzione di circa il 2% della spesa entro un mese. Intanto sono arrivate le istruzioni sulla lotteria degli scontrini: i commercianti comunicheranno i dati con i nuovi registratori telematici o una procedura web, mentre i consumatori dovranno richiedere un apposito codice.

LE NUOVE TASSE. Quelle che sono riuscite a sopravvivere agli scontri e alle riunioni sono la plastic tax da un euro al chilo per gli imballaggi e i contenitori, escluse però le sigarette, e la sugar tax sulle bevande. A gennaio scatterà la web tax sulle grandi società che operano on line: il governo stima di recuperare circa 700 milioni di euro all'anno. Fra le nuove arrivate c'è la tassa che colpisce i tabacchi e in particolare le cartine e i filtri delle sigarette 'fai da te', che nell'ultima bozza è scesa da 0,005 euro a 0,0036 euro il pezzo contenuto in ciascuna confezione.

Tasse anche sul gioco. Si dovrà pagare una micro-tassa sulle piccole vincite alle videolotteries, le macchinette che si trovano nelle sale giochi, mentre da maggio aumenterà al 15% la ritenuta per le vincite sopra i 500 euro. Da marzo salirà, sempre al 15%, il prelievo anche per Gratta e Vinci, Superenalotto, lotterie nazionali e WinForLife. Nuove tasse anche per le auto aziendali, che hanno scatenato polemiche. La norma interviene sulle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. Oggi, solo il 30% del valore del benefit concorre alla formazione del reddito mentre a partire dal prossimo la quota passerà al 100 per cento. Ma non toccherà "le aziende più grosse" né le auto "ibride ed elettriche".

LA FAMIGLIA. La manovra dedica ampio spazio alla famiglia, in particolare grazie al bonus per pagare gli asili nido che, a seconda del reddito, va da 1500 a 3000 euro all'anno. E c'è il bonus bebè: scatta per tutti i neonati, con un ammontare che va da un minino di 80 euro a un massimo di 160 euro al mese a seconda della 'ricchezza' dei genitori Sempre in tema figli, sale da cinque a sette giorni il congedo per i papà. Fra le ultime novità, c'è anche la rivalutazione al 100% delle pensioni fino a 2.029 euro al mese.

LA CASA. Agevolazioni anche sulla casa. La misura più importante riguarda la cedolare sugli affitti a canone concordato che resta al 10%. Durante i lavori per la manovra era stato proposto di farla salire al 12,5%, evitando comunque che arrivasse al 15% come previsto in caso di mancata proroga della riduzione al 10% introdotta nel 2014. Sulla casa vengono rinnovati i bonus per ristrutturazioni, per l'acquisto di mobili e arriva la detrazione al 90%, senza limiti di spesa, per rifare le facciate dei palazzi (non c'e' per ora il bonus verde). Viene finanziato il fondo di garanzia per la prima casa e nasce un nuovo fondo da 853 milioni fino al 2033 per la "Rinascita urbana".

CAMBIANO LE DETRAZIONI. Si abbassano, invece, le detrazioni Irpef al 19%: la sforbiciata parte dai redditi oltre 120 mila euro l'anno con il graduale abbassamento, fino ad azzerarsi a quota 240 mila euro. La riduzione interesserà anche le spese sanitarie, che però continueranno a essere detraibili anche per chi paga in contanti. Per le altre, invece, sarà necessario presentare pagamenti tracciabili, come bonifici o uso di carte e bancomat.

GREEN NEW DEAL, ANCHE PER LA P.A.. C'è poi il grande capitolo green che prevede, tra l'altro, 4,24 miliardi dal 2020 al 2023 per un fondo per "operazioni, anche in partenariato pubblico- privato, finalizzate a realizzare progetti" che abbiano obiettivi come "la decarbonizzazione dell'economia, l'economia circolare, la rigenerazione urbana, il turismo sostenibile". Per finanziare queste iniziative, il governo potrà ricorrere anche all'emissione di Green bond. Anche la pubblica amministrazione sarà più 'verde': dall'anno prossimo il ricambio delle auto dovrà avvenire, almeno per la metà, con ibride ed elettriche.

PIU' FONDI PER SCUOLA E GIUSTIZIA. la manovra stanzia risorse aggiuntive per diversi comparti pubblici, dalle forze di polizia, che avranno più fondi per gli straordinari, alla Giustizia, che potrà assumere 250 nuove toghe. Più fondi anche per la scuola, dai presidi ai docenti di sostegno, passando per "l'innovazione digitale", e il funzionamento delle scuole "che operano in contesti socio-economici svantaggiati".

