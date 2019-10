Manovra: Conte, per anziani pagamenti elettronici a commissioni agevolate

Il governo sta studiando per gli anziani «un ampio ventaglio di strumenti elettronici a zero commissioni per acquisti più modesti o comunque l’abbassamento sensibile di quelle attuali». Lo ha detto il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, intervenendo oggi all’assemblea nazionale della Cna ad Ancona.

Rivolgendosi alla platea di artigiani sul tema dei pagamenti elettronici, il premier ha confermato la volontà del governo di «azzerare o limitare le commissioni» che andranno a pagare imprenditori ed acquirenti.

«Vogliano mettere a disposizione strumenti elettronici alla portata di tutti», ha spiegato il premier e, in particolare, delle persone anziane ("e i miei genitori lo sono") perchè soprattutto questi ultimi «non debbano ricorrere necessariamente a carte di credito che per la loro generazione non sono facili da usare». «Abbiamo già un piano con il sistema alternativo a quello creditizio - ha concluso Conte - per ottenere questa soluzione».

