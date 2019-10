Il seggiolino antiabbandono diventa obbligatorio: norme in vigore dal 7 novembre

La Gazzetta Ufficiale ha pubblicato il decreto del ministero delle Infrastrutture con il regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni. Le nuove norme entreranno in vigore il 7 novembre.

Rimane incertezza su come accedere al bonus di 30 euro per l'acquisto. Ma cosa sono questi dispositivi antiabbandono, tornati alla ribalta purtroppo dopo un fatto tragico, la morte del bambino lasciato in auto a Catania? In alcuni casi sono una sorta di "cuscinetto" da sistemare direttamente sotto il seggiolino del bimbo, in altri si tratta di sensori già integrati in alcuni modelli di seggiolini.

Alcuni fanno scattare un allarme, altri notificano il pericolo sul cellulare, via app o Bluetooth. Sono i cosiddetti "sistemi anti abbandono" e hanno tutti il medesimo scopo: evitare che i genitori dimentichino i propri bimbi in macchina.

© Riproduzione riservata