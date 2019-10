Italia Viva, Faraone: "No a nuove tasse, le risorse di quota 100 ai giovani"

"Ieri, fino a notte fonda, le forze di governo hanno discusso di legge di bilancio. È il caso di ribadire un concetto molto semplice ma irrinunciabile per Italia Viva: siamo radicalmente contrari all’aumento delle tasse. No all’aumento dell’Iva, no alla tassa sul gasolio, no alla tassa sui telefonini, no alla tassa sulle merendine... Lo ribadiamo così magari smettono di proporceli altre volte". Così, in un post su Facebook, il presidente dei senatori di Italia Viva, Davide Faraone.

"Sì al taglio delle spese inutili - aggiunge - le cosiddette spese intermedie sono troppo alte nel nostro Paese, riportiamole al livello del governo Renzi e avremo recuperato i 10 miliardi che servono per le coperture. Infine diciamolo con chiarezza: quota 100 rafforza la pensione di chi una pensione ce l'ha già, mentre ci sono generazioni, quelle nate dagli anni '70 in poi, che rischiano di non averle o averle da fame. Le risorse destinate a quota 100 devono andare alle nuove generazioni, ai lavoratori, alle famiglie. Anche i papà e i nonni sarebbero più contenti", conclude.

