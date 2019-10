L'Ars salva Riscossione Sicilia, Musumeci: "Ora sia una società virtuosa"

L'Ars salva Riscossione Sicilia. Grazie alla norma presentata dal governo regionale e approvata dall'assemblea regionale, infatti, la società potrà spalmare, nei prossimi dieci anni, il debito di circa settanta milioni di euro accumulato nelle precedenti gestioni.

«Con questo intervento legislativo non solo Riscossione non sarà posta in liquidazione, ma potrà essere gestita come società virtuosa": lo dice il presidente della Regione, Nello Musumeci, commentando il via libera di Sala d’Ercole alla disposizione contenuta nel disegno di legge collegato.

«Un percorso - continua il governatore - che è stato possibile attivare grazie anche al nuovo corso avviato dalla governance voluta dal mio governo e guidata dal presidente Vito Branca, che ringrazio insieme a tutto il Consiglio di amministrazione, per l’oculata gestione dell’ultimo anno. Riscossione, in questo modo, riuscirà a diventare una società in grado di operare in modo efficiente».

