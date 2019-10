Bonus figli, dubbi sui requisiti: "Svantaggiate famiglie monoreddito"

Nel disegno di legge sull'assegno unico per i figli, il riferimento al reddito di uno solo dei due genitori «potrebbe avere effetti sull'equità orizzontale». A parità di numero ed età dei figli e di reddito familiare, infatti, "sarebbero relativamente svantaggiate le famiglie monoreddito e, più in generale, le famiglie in cui l’apporto del secondo genitore è molto inferiore rispetto a quello del primo."

Così si legge nella memoria depositata dai rappresentanti dell’Istat in commissione Affari sociali della Camera per un’audizione su questa proposta di legge. Per una valutazione complessiva dell’attuale disegno legislativo, "sarebbe quindi opportuno confrontare gli effetti con quelli ottenibili con il reddito familiare come base di riferimento, come avviene nel caso del Reddito di Cittadinanza", spiega l’Istat.

