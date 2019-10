Italia Viva, Renzi: "Per noi il governo arriva fino al 2023"

«Nella guerra quotidiana della comunicazione il gioco è semplice: dipingere Italia Viva come quei cattivoni che mettono in discussione il governo. Noi non siamo contro il Governo: noi siamo contro l’aumento delle tasse. Suggerirei a tutti di pensare meno allo spin comunicativo e pensare più ai dossier di Governo. Per noi questa legislatura arriva al 2023, punto». Così Matteo Renzi nell’e-news.

«Il populismo ha fatto - sostiene il leader di Italia Viva - un danno strutturale alla nostra politica. Lanci un’idea e ti accusano di aver lanciato un ultimatum. Discuti nel merito e ti accusano di voler far polemica. Il populismo vuole ridurre tutto a una gara a chi è più simpatico: ma la politica dovrebbe misurare la serietà, non la simpatia. In politica dovrebbe vincere chi risolve i problemi, non chi racconta le barzellette. Fanno intere trasmissioni sul mio carattere. Io ho rinunciato da tempo a voler 'fare il simpaticò. Ma non rinuncio alla politica».

Sono oltre 2 mila i comitati di Italia Viva: annuncia Matteo Renzi nella sua newsletter settimanale: «Da dopo la Leopolda sarà attiva la struttura provvisoria della nostra Casa, Italia Viva. Oggi c'è tantissimo entusiasmo per la nascita di questa avventura: i comitati sono oltre 2.000 e le richieste di adesione crescono. Giusto dare il tempo che merita alla grande scommessa di un’Italia viva. Di un’Italia vivace», spiega Renzi.

«Mostreremo il simbolo di Italia Viva, su cui tornerò nei prossimi giorni sui social. Firmeremo davanti a un notaio l’atto costitutivo del nuovo movimento. E sabato mattina faremo una cinquantina di tavoli di lavoro - come sempre - con i parlamentari di Italia Viva, ma non solo i parlamentari. Presenteremo il Piano Verde per il futuro del Paese, il Family Act, il Piano Industriale per tornare a crescere», aggiunge.

