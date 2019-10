Lavoro, all'Ars saltano le assunzioni di Asu e medici del 118

Non c’è la stabilizzazione invocata dai 5.300 Asu. Saltano pure le assunzioni a termine per chi si occupa di cure palliative e quelle dei medici per ambulanze del 118.

La versione finale del Collegato, la norma che chiude la fase delle leggi di natura finanziaria, si è scontrata col blocco della spesa imposta dal nuovo disavanzo da 400 milioni e con il muro alzato dall’opposizione di Pd e grillini.

