Il partito di Musumeci contro Giletti: "Spot contro la Sicilia"

Il partito del governatore Musumeci non ci sta e passa al contrattacco. Dopo la puntata di ieri sera di "Non è l'Arena", in cui Massimo Giletti ha parlato della Sicilia, degli enormi costi del personale dell'Assemblea Regionale Siciliana, di alcuni settori che non funzionerebbero come le infrastrutture, i trasporti e la sanità, Domenico Bonanno, componente della direzione regionale di Diventerà Bellissima, attacca il conduttore.

"Ieri sera è andato in onda l'ennesimo spot fazioso contro la Sicilia - dichiara -. La7 e Giletti la smettano di invitare chi in cinque anni ha distrutto la Sicilia, portando la nostra terra al ridicolo e per giunta senza alcun contraddittorio".

Bonanno annuncia che "si sta diffondendo in rete una raccolta firme per chiedere a La7 e Giletti di dedicare un’intera puntata alla 'Sicilia delle eccellenze e della speranza, contro la rassegnazione e le menzogne'".

"Noi siciliani - aggiunge - siamo stanchi di questi continui spot faziosi e parziali, che non si limitano ad analizzare problemi dei quali anche noi siamo consapevoli, ma che diventano strumento di denigrazione e offesa nei confronti di un intero popolo. A maggior ragione se alla presenza di Crocetta che dopo cinque anni di disastri e gaffe istituzionali, farebbe bene a ritirarsi a vita privata".

