Una senatrice lascia M5s e va a Italia Viva di Renzi, Farone: "E siamo 16"

La senatrice Silvia Vono ha aderito al Gruppo Italia Viva - Psi e spiega la sua scelta i valori impersonati da Matteo Renzi.

«Ho preso una decisione importante, difficile e sofferta ma improcrastinabile - scrive - che però mi dà finalmente la possibilità di ragionare in termini democratici. Mi sono messa piu volte in discussione in questi mesi di legislatura e ho messo in discussione tanti principi che forse qualcuno si illude ancora di avere come guida ma, appunto, e solo una fragile illusione. Perche Matteo Renzi? Ha dimostrato coraggio, lungimiranza e determinazione».

Esaulta Davide Faraone: «Silvia Vono ha deciso di aderire al gruppo #ItaliaViva in Senato. Da subito sono rimasto colpito dalla sua determinazione. Adesso siamo in 16, un gruppo solido, omogeneo ed aperto che farà un gran lavoro - commenta Davide Faraone -. Salvini e gli uomini della Lega da mesi annunciano «acquisti» tra i parlamentari del M5S, noi non siamo al mercato e non ci chiamiamo Lega. Siamo una forza politica appena nata, puntiamo molto sull'agilità, sulla freschezza e sulla libertà, non abbiamo intenzione di snaturarci per ingrossarci. Chi aderisce al nostro progetto sa che vogliamo mandare avanti il governo e che preferiamo le proposte alle polemiche. Adesso al lavoro!».

