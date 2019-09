Autonomia nella scuola, Fioramonti assicura: "Non si fa"

"L'autonomia nella scuola non si fa". Lo ha detto il ministro del Miur Lorenzo Fioramonti arrivando ad un convegno promosso da Cittadinanzattiva a Roma e rispondendo all’Ansa.

Il ministro è tornato anche a parlare dello sciopero per il clima che si terrà domani in tutta Italia. "La circolare che ho fatto invita le scuole ad accettare la motivazione 'ha partecipato allo sciopero per il clima'. La giustificazione va fatta comunque. L'iniziativa - prosegue - ha un valore simbolico: vogliamo dare centralità al

diritto degli studenti di svegliare le coscienze. Senza queste iniziative probabilmente parleremo dell’ultima partita di

calcio".

Poi, Fioramonti ha voluto ricordare, in merito alla tassa sulle merendine, di essersi "permesso di proporre un modo per recepire fondi, ma l’onere non spetta a me ma al Mef: rispetto i percorsi del governo".

"A me interessa che si trovino le risorse - ha precisato -. Ho proposto interventi fiscali intelligenti, non ho mai parlato di patrimoniali ma di proposte, di un modello fiscale che altri Paesi hanno già adottato".

