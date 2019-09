Migranti, Salvini: "Vediamo se Governo riapre i porti"

"C'è una nave delle ong che sta raccogliendo decine di immigranti nel Mediterraneo. Vediamo se il nuovo Governo riapre i porti": lo ha detto il segretario della Lega Matteo Salvini rispondendo ai giornalisti a Spello. Dove ha partecipato a un’iniziativa in vista delle elezioni regionali in Umbria. «L'Italia - ha sottolineato - non può essere il campo profughi d’Europa".

"Se non le bloccherà come ho fatto io fino alla settimana scorsa - ha sottolineato Salvini - sarà un pessimo segnale". Salvini ha spiegato che la riapertura dei porti sarebbe un pessimo segnale "perché a questo punto ripartono tutti quanti e torniamo al passato".

"Mi auguro - ha aggiunto - che l’attuale Governo rispetti le leggi in vigore e quindi impedisca l’ingresso a chi illegalmente vuole arrivare in Italia. Lo scopriremo nelle prossime ore. Gli italiani vedranno se i porti continuano a essere chiusi e controllati o se qualcuno li riapre".

Riguardo alla posizione dell’Europa, il leader della Lega ha detto: "Di parole ne abbiamo sentite tante negli ultimi anni, fatti zero".

"A me e agli italiani - ha proseguito - interessano i fatti. E l’Italia non può essere il capo profughi d’Europa".

