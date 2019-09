Governo, Conte oggi a Bruxelles: Patto di stabilità, migranti e Sud le priorità

Modifica del Patto di Stabilità a favore della crescita, superamento delle regole di Dublino sui migranti e una richiesta di interventi straordinari per il Mezzogiorno. Sono queste le tre priorità che l’Italia indicherà alla Ue. Lo dice il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che a breve incontrerà la presidente eletta della Commissione europea, Ursula von der Leyen a Bruxelles.

«Oggi sarò a Bruxelles dove si prospetta una giornata fitta di incontri con i vertici delle Istituzioni comunitarie - scrive Conte su Facebook - In Europa non abbiamo tempo da perdere, ritengo sia prioritario accelerare per raggiungere tre obiettivi fondamentali e strategici per l’Italia e gli interessi degli italiani: la modifica del Patto di stabilità a favore della crescita, il superamento del Regolamento di Dublino sui flussi migratori, un regime di misure e interventi straordinari che favoriscano la crescita e lo sviluppo del nostro Mezzogiorno».

«Occorre sostenere gli investimenti, a partire da quelli ambientali e sociali nell’ottica di uno sviluppo sostenibile che dia nuovo impulso al mercato del lavoro italiano, evitando un’impostazione di bilancio pro-ciclica non adeguata alle prospettive economiche del continente», aggiunge Conte rivendicando un «ruolo di primo piano» che l’Italia svolgerà in Ue.

(AGI)

