Ravenna, alla Festa dell'Unità interviene la professoressa sospesa a Palermo

"Oggi alla Festa Nazionale del Pd che si sta svolgendo a Ravenna, si terrà l’incontro 'Scuola e democrazia. Unico presidio?' a cui parteciperanno Antonello Giannelli, Presidente dell’ANP, Alba Sasso, ex presidente CIDI e Giancarlo Cerini, dirigente Miur e scrittore, Enrico Panini, vice sindaco di Napoli. Nel corso del dibattito interverrà telefonicamente la professoressa di Palermo, Rosellina Dell’Aria, sospesa per due settimane solo per aver permesso ai suoi studenti di esprimere il proprio pensiero". Lo dichiara Camilla Sgambato, responsabile Scuola del Partito democratico che coordinerà l’incontro.

"Si è trattato di un fatto gravissimo che ha messo in discussione la libertà di insegnamento e la possibilità per i docenti di lavorare in modo autonomo e libero da condizionamenti. Per fortuna la professoressa è stata reintegrata, ma fatti del genere non possono accadere in un Paese democratico", dice l’esponente del Pd.

"Come ha detto molto chiaramente il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, noi abbiamo chiaro che in Italia c'è un reato ed è il reato di apologia di fascismo non di antifascismo. E la scuola rappresenta, senza alcun dubbio, uno strumento di libertà e democrazia", conclude Sgambato. ANSA

