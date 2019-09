Migranti, Zingaretti a Conte: "Ora una svolta radicale"

"Quanto sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo, tra sbarchi continui sulle nostre coste e divieti disumani, conferma che le politiche in materia di immigrazione di questi mesi non hanno risolto nulla".

Lo dice in una nota il segretario del Pd Nicola Zingaretti, il quale aggiunge: "Torno a chiedere al presidente Conte di affrontare immediatamente la situazione delle persone bloccate in mare in condizioni di emergenza umanitaria e, ovviamente, continuiamo a chiedere che ci si prepari a una svolta radicale nelle politiche su questi temi".

Su Facebook, invece, Matteo Salvini plaude al sequestro della nave Eleonore: "Grazie al Decreto Sicurezza (che il Pd vuole cancellare) sequestrata la nave di una ONG tedesca. Mentre altri litigano per le poltrone, io continuo a difendere i confini e la sicurezza del mio Paese. A testa alta, prima gli Italiani!".

