Crisi di governo, Meloni: "Accordo M5S-Lega? Non credo Salvini lo voglia"

Chi non crede ad un accordo tra M5S e Lega che farebbe nascere un nuovo governo è Giorgia Meloni, leader di FdI. "Non credo sia uno scenario realistico - ha detto in un’intervista a Libero. "Confido che Salvini lasci le porte aperte a Di Maio solo per minare l’accordo 5 stelle-Pd e portare l’Italia alle urne. Se facesse nascere un nuovo esecutivo coi grillini, per lui sarebbe una drammatica sconfitta".

"Ci siamo messaggiati, ma non ritengo di doverlo convincere. E’ giusto che ciascuno faccia le proprie scelte con la massima libertà. Ho visto però - aggiunge - qualche dichiarazione avventata di altri esponenti della Lega secondo cui, in caso di elezioni, FdI dovrà adeguarsi al programma del Carroccio. Consiglierei prudenza, perchè sarebbe facile per me rispondere che finora si sono adeguati soprattutto loro, ma al programma dei 5 stelle".

