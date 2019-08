Inps, Tridico nominato presidente ma è stallo per il Cda

Pasquale Tridico è stato nominato presidente dell’Inps. Sul sito dell’Istituto è stato pubblicato il decreto di nomina, firmato il 22 maggio. Prima della nomina Tridico guidava l’Istituto in qualità di commissario. Ma il Consiglio di amministrazione non si è ancora insediato.

I nomi sarebbero stati indicati nel corso di un Consiglio dei ministri ma mancherebbe l’ufficializzazione della nomina. E la crisi di Governo rischia di allungare ancora i tempi. Il Cda deve essere infatti nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro del Lavoro, di concerto con il Mef e con il governo nella gestione dell’ordinaria amministrazione non può essere fatta.

Nell’ultimo Cdm, secondo quanto si si apprende, sarebbero stati fatti i nomi dei tre membri del Consiglio di amministrazione dell’Inps, così come previsto dalla riforma dell’Istituto inserita nel cosiddetto 'Decretonè: Rosario De Luca, Gabriele Aulicino e Marialuisa Gnecchi.

La caduta dell’esecutivo Conte è però piombata sull'iter. In questa situazione, in cui un presidente c'è ma non c'è il suo Cda, Tridico non sarebbe però sprovvisto di poteri. Già il 7 agosto, il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in una lettera al direttore generale dell’Inps, al Consiglio dei sindaci dell’Inps e al magistrato della Corte dei Conti con delega al controllo dell’Instituto, ha chiarito che Tridico avrebbe continuato ad esercitare le funzioni di commissario - che ha maggiori poteri - affidategli con un decreto ad hoc il 14 marzo.

Resta poi da portare a compimento anche la nomina di Adriano Morrone, subcommissario, a vice presidente dell’Inps. Bisognerà vedere se Tridico aspetterà che tutti prendano formalmente il loro posto prima di passare alla riorganizzazione già annunciata dell’Istituto.

