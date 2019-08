Governo, Musumeci: "Toninelli è la sciagura per il Paese"

"Se il ponte sullo Stretto è tema da tavola rotonda, è colpa di Roma e il ministro Toninelli dice 'manco a parlarne'; è lui la sciagura per il paese, lasciatemelo dire". Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci al dibattito sull'autonomia differenziata in corso al 40mo Meeting di Rimini.

"Chi doveva controllare la classe dirigente siciliana non l’ha fatto, cioè la classe dirigente romana dello Stato centrale. E così si è sviluppata una politica clientelare che ha drenato sangue dalla Sicilia a Roma", ha poi aggiunto.

Per Musumeci quindi "sarebbe un errore pensare che quando il sud non decolla le responsabilità stanno solo sul territorio, ma è anche lo Stato che è venuto meno". Citati come esempi, l’assenza di Hub internazionali a livello portuale e aeroportuale, l’assenza di alta velocità ferroviaria che "invece si ferma a Salerno anzichè a Siracusa".

