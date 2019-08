Crisi di governo, Renzi: "Il premier Conte ha fallito, ma lascia con stile"

"Giuseppe Conte si dimette. Il suo governo ha fallito ma il presidente del consiglio lascia con stile". Lo ha scritto il senatore del Pd ed ex premier Matteo Renzi su twitter. «Sarebbe facile assistere allo spettacolo sorridendo ma la situazione impone a tutti un surplus di serietà. lei oggi presidente del Consiglio si dimette, tutta Europa ci guarda e ci dice che l’esperimento populista funziona bene in campagna elettorale, un pò meno al governo».

Nel suo discorso in Senato Renzi ha poi precisato: "Colleghi di m5s, non so se voteremo lo stesso governo, io non ne farò parte. Sono qui a dire che prima delle legittime ripicche ci sono gli interessi del Paese. So che è in arrivo una recessione, che tra Usa e Cina c'è un problema di Dazi, che se l'Italia non si siede al tavolo europeo saranno problemi. Di fronte a questo prima vengono le istituzioni. Per questo daremo il nostro contributo perché a pagare la vostra sciagurata fine non siano le famiglie".

"Ministro Salvini, lei può vincere per portare a votare il paese per ottenere i pieni poteri, per uscire dall'euro e entrare nel rublo. O perderà e se perderà vedrà che quanti la hanno osannato si squaglieranno, è l'italico costume, ci sono passato. Ma in ogni caso faccia chiarezza sul caso Russia, quereli il signor Savoini".

Rivolgendosi a Salvini ha aggiunto: "Lei ha fatto un governo col 17% e non col 51% e questo governo ha fallito anche per sua responsabilità. La sfido dove vuole, signor ministro Salvini ma non giochi sulla pelle degli italiani, in gioco ci sono le famiglie italiane".

