Crisi, la Lega ritira la mozione di sfiducia a Conte: "Sarebbe incoerente"

«E' una scelta di coerenza con l’apertura fatta in Aula da Matteo Salvini. Se tieni una porta aperta non puoi tenere la sfiducia». Così fonti leghiste spiegano la decisione di ritirare la mozione di sfiducia a Giuseppe Conte. «La mozione, d’altronde», si ricorda, «era stata presentata per parlamentarizzare la crisi. E le comunicazioni di Conte e il suo annuncio di dimissioni l’hanno resa non più necessaria».

«Salvini ritira la sfiducia a Conte. Io sarò una mummia ma lui è all’ultima spiaggia. Altro che Papeete #capitanfracassa». Lo scrive con un tweet Maria Elena Boschi.

