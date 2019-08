Governo, il premier Conte si dimette: "L'azione di questo governo si arresta qui"

Il premier Giuseppe Conte si dimette. Nel giorno tanto atteso il presidente del Consiglio parlando in Senato nel pieno della crisi di governo ha annunciato di chiudere l'esperienza di governo.

Conte è entrato nell'aula del Senato tra gli applausi dei senatori M5S ma non di quelli della Lega. Ha stretto la mano calorosamente a Matteo Salvini, con cui ha scambiato due parole all'orecchio: quindi ha stretto la mano, uno ad uno, a tutti i ministri della Lega in piedi alle sue spalle. Quando si è seduto, Salvini si è accomodato accanto a lui. Conte è seduto tra i vicepremier Salvini e Di Maio.

"Ho la profonda convinzione che il confronto in questa aula sia lo strumento più efficace per il buon funzionamento di una democrazia parlamentare", ha detto Conte all'inizio del suo discorso.

"L'unica sede in cui il confronto può svolgersi in modo trasparente è il Parlamento. L'8 agosto Salvini ha diramato una nota con cui si diceva che la Lega poneva fine alla sua esperienza e voleva le urne. Ha quindi chiesto la calendarizzazione di comunicazioni. Oggetto grave che comporta conseguenze gravi". La crisi interrompe un'azione di governo che procedeva operosamente".

Questo passaggio "merita di essere chiarito in un pubblico dibattito che consenta trasparenza e assunzione di responsabilità da parte di tutti i protagonisti della crisi. Io ho garantito che questa sarebbe stata un'esperienza di governo all'insegna della trasparenza e del cambiamento e non posso permettere che questo passaggio possa consumarsi a mezzo di conciliaboli riservati, comunicazioni rilasciate sui social o per strada".

E ancora: "La decisione di innescare la crisi è irresponsabile. Per questa via il ministro dell'interno ha mostrato di seguire interessi personali e di partito".

"Questa crisi interviene in un momento delicato dell'interlocuzione con le istituzioni Ue. In questi giorni si stanno per concludere le trattativa per i commissari e io mi sono adoperato per garantire all'Italia un ruolo centrale. E' evidente che l'Italia corre il rischio di partecipare a questa trattativa in condizioni di oggettiva debolezza".

"Il nuovo governo avrebbe difficoltà nel contrastare l'aumento dell'iva e sarebbe esposto agli sbalzi dello spread", ha affermato Conte nel suo intervento in Senato. "Baaah!", urlano in coro i senatori della Lega quando il presidente del Consiglio Giuseppe Conte dice che una crisi di governo in questo momento determinerebbe un altamente probabile rischio di esercizio provvisorio.

"Quando si assumono così rilevanti incarichi istituzionali e dando il via del governo del cambiamento si assumo precisi doveri verso i cittadini e verso lo Stato". E ancora: "Far votare i cittadini è l'essenza della democrazia, sollecitarli a votare ogni anno è irresponsabile".

"I comportamenti adottati in questi ultimi giorni dal ministro dell'interno rivelano scarsa responsabilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale. Mi assumo la responsabilità di quello che dico".

I senatori della Lega hanno contestato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte quando ha manifestato le sue critiche sull'atteggiamento assunto da Matteo Salvini in questa crisi. Le parole del premier sono state sottolineate da un applauso del M5S.

La Lega ha applaudito solo quando Conte ha detto che bisogna "far votare i cittadini". L'opposizione non esprime alcun sentimento durante il dibattito. Matteo Renzi ha sorriso.

"Le scelte compiute in questi giorni dal ministro dell'Interno rilevano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale", ha detto ancora Conte. "Aprire la crisi in pieno agosto per un'esperienza di governo giudicata limitativa da chi ha rivendicato pieni poteri e la scelta di rinviare fino ad oggi la decisione presa da tempo è un gesto di imprudenza istituzionale irriguardoso per il Parlamento e portando il paese in un vorticosa spirale di incertezza politica e finanziaria".

Dicendo che è stato il governo dei 'no', "avete offeso la verità dei fatti, avete oscurato le misure per rafforzare la sicurezza dei cittadini, le norme anticorruzione, il codice rosso" e "avete calpestato le misure di protezione sociale che, insieme, abbiamo adottato", come "quota cento e reddito di cittadinanza" oltre alle norme in favore dei risparmiatori truffati dalle banche.

"La verità è che all'indomani del voto europeo, Salvini ha posto in essere un 'operazione di distacco e pretesto per lasciare il governo: questa decisione tuttavia ha compromesso lavoro legge di bilancio". Mentre Conte pronunciava queste parole, Salvini, al suo fianco, diceva di no con la testa.

"Se tu avessi mostrato cultura delle regole l'intera azione di governo ne avrebbe tratto giovamento. Ci sono stati molti episodi che riservatamente e pubblicamente ti ho fatto notare, come ad esempio ti avevo detto di indicarmi i delegati della Lega per i lavori per approntare la finanziaria ma ho atteso due mesi".

E ancora: "Chi ha compiti di responsabilità dovrebbe evitare di accostare agli slogan politici i simboli religiosi. Sono episodi di incoscienza religiosa che rischiano di offendere il sentimento dei credenti e di oscurare il principio di laicità alla base dello Stato moderno".

"La crisi in atto compromette l'azione di questo governo che qui si arresta", ha affermato Conte annunciando di rassegnare le dimissioni da Mattarella."Ora il presidente della Repubblica guiderà il Paese in questo passaggio delicato. Colgo l'occasione per ringraziarlo per il sostegno che mi ha dato".

Dopo il discorso di Conte, la parola al ministro dell'Interno Matteo Salvini: "Grazie e finalmente!", ha detto, "Rifarei tutto quello che ho fatto. Con la grande forza di essere un uomo libero e che non ho paura del giudizio degli italiani. Dopo questo anno di governo, porto a casa un'Italia più sicura".

"La critica più surreale è stata: non si fanno le crisi ad agosto, che i parlamentari non lavorano...Facciamo i ministri un mese si, un mese no? Non parlavo male dei colleghi ma l'Italia è più sicura".

Prima del discorso di Conte un messaggio di fiducia del vicepremier Giuseppe Di Maio,

"Caro Giuseppe oggi è un giorno importante - ha scritto su Facebook il vicepremier Luigi Di Maio -. Il giorno in cui la Lega dovrà rispondere delle proprie colpe per aver deciso di far crollare tutto, aprendo una crisi in pieno agosto, in spiaggia, solo per rincorrere i sondaggi. Oggi al Senato, i ministri M5S saranno al tuo fianco.

Ci presenteremo a testa alta. Qualunque cosa accada volevo dirti che è stato un onore lavorare insieme in questo governo. Sei una perla rara, un servitore della Nazione che l'Italia non può perdere".

Di Maio esalta i risultati del governo: "In 14 mesi hai salvato l'Italia da due procedure di infrazione, hai rappresentato l'Italia ai tavoli europei ottenendo i margini di bilancio per dare ai cittadini Quota 100 e il Reddito di Cittadinanza. Hai saputo farti amare dagli Italiani soprattutto nelle aree più disagiate del Paese".

"Ritirare i ministri? Dipende da quello che dice Conte", ha detto il leader della Lega Matteo Salvini parlando alla trasmissione di Radio 24 "E la chiamano estate". "Il futuro del Paese nasce da un discorso contro Matteo Salvini? Non credo, spero si parli di Europa, di giustizia, di tasse e di altro ancora. O almeno di questo parlerò io".

© Riproduzione riservata