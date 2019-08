Crisi di governo, Salvini: "Al voto insieme a Berlusconi e Meloni"

Un patto tra Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia. È quello che intende proporre Matteo Salvini a Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Anche se ancora la crisi di governo è in alto mare, le Camere non sono state sciolte e non si conosce la decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, Matteo Salvini sembra già in campagna elettorale parlando addirittura di alleanze e patti.

"Nelle prossime ore vedrò Berlusconi e la Meloni alla luce del sole", dice il vicepremier a Il Giornale. E svela che in quell'incontro si parlerà "sia di elezioni regionali che di quelle politiche" per "proporre un patto" che avrà per tema "l'Italia del sì contro l’Italia del no".

Salvini spinge per andare "oltre il vecchio centrodestra" dove c'è sia Forza Italia che Fratelli d’Italia "e poi ci sono nuove realtà fatte da buoni sindaci e amministratori". Il leader della Lega, adesso, non intendere escludere nessuno perchè questo è il momento "di includere il più possibile", compresi "i tanti governatori e i tanti grillini positivi che abbiamo conosciuto".

"Non tutti i 5 Stelle - aggiunge - sono come Fico o Di Battista". Salvini, invece, non è interessato a "chi è disponibile ad andare con Renzi, e a chi mi ha insultato per mesi".

E non si fa attendere la risposta di Forza Italia che tramite Antonio Tajani, vice presidente di Forza Italia ed ex presidente del Parlamento europeo, fa sapere che il suo partito vuole "andare subito al voto, ma con un accordo ben definito prima nel centrodestra".

Tajani, in un’intervista al Messaggero, aggiunge che "vogliamo un accordo politico, che sia prima di tutto chiaro e ben definito, nel centrodestra. E deve essere siglato prima del voto. Deve esserci pari dignità, con l’indicazione precisa della ripartizione dei collegi".

"Vedo che si va verso un vertice con Salvini, Berlusconi e la Meloni. Mi pare importante - commenta -, mi auguro si vada nella direzione da sempre auspicata da Forza Italia".

