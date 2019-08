Salvini lancia il tour "Estate Italiana": domenica a Taormina, Catania e Siracusa

'Estate italiana' come l’inno di Gianni Nannini ed Edoardo Bennato dei Mondiali '90. È il titolo con cui Matteo Salvini lancia sui social il 'beach tour' in programma sulle più belle spiagge italiane da domani al 18 agosto.

Il vicepremier leghista e ministro dell'Interno, domenica 11 agosto sarà in Sicilia. Tre le tappe: alle 11 a Taormina mare-Giardini Naxos, alle 16 a Catania e alle 18 a Siracusa.

«Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Liguria, Campania e Toscana: da domani fino a Ferragosto vi aspetto lungo le coste della nostra splendida Italia, soprattutto nelle perle del nostro Sud.

Più mi criticano perchè sto in mezzo alla gente, più io ci vado», scrive il segretario leghista su Facebook.

Sul profilo il capo di via Bellerio aggiunge poi un cartello giallo e blu con suo volto sotto lo slogan 'Estate italiana tour', e una cartina dell’Italia e in cui sono segnate tutte le date.

Il tour inizia domani, alle 10, a Sabaudia, poi Anzio, alle 17, poi di nuovo a Sabaudia, alle 21. Dopodomani, alle 10, Salvini sarà a Fossacesia marina, alle 17, San Salvo marina e, alle 21:30, a Pescara. Venerdì, unica tappa in Molise, alle 10, a Termoli, poi si sposta in Puglia, dove, alle 15:30, sarà a Peschici, e, alle 21:30, a Polignano a mare. Sabato, alle 10, sarà a Policoro, in Basilicata, poi andrà in Calabria ad Amantea, alle 15:30, e a Soverato, alle 21.

Domenica dedicata alla Sicilia, appunto, come scritto sopra.Mercoledì 14 agosto unica tappa in Liguria: alle 20, a La Spezia. Nell’estate italiana tour è inserito anche la tappa a Ferragosto (alle 13), a Castelvolturno, dove Salvini ha traslocato il comitato per l’ordine e la sicurezza. Alle 14, Baia Domizia e, alle 21, a Cellole, sempre in Campania. Ultima tappa domenica 18 agosto, in Toscana: alle 18:30, a Marina di Pietrasanta; alle 20 a Massa.

