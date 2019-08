Tour d'agosto di Salvini al Sud, domenica 11 a Taormina e Siracusa

Campagna d’agosto per Matteo Salvini che da mercoledì a domenica sarà impegnato in un tour intenso al Centro e Sud. Da Sabaudia a Taormina, il segretario leghista ha organizzato un giro nelle località di vacanza, prevalentemente vicino alle più belle spiagge italiane, nella settimana prima di Ferragosto (quando sarà a Castelvolturno dove traslocherà, come successo l’anno scorso in Calabria, il comitato di ordine e sicurezza che tradizionalmente si svolge al Viminale).

Le tappe del 'Beach tour' 'salviniano' non sono state scelte a caso, ma - viene spiegato dall’entourage del vice premier leghista - per presidiare quei territori, ex enclave del M5s alle politiche del marzo 2018, dove la Lega è cresciuta molto alle europee di maggio.

«Tutto agosto non mi fermo. Ho messo giù una serie di appuntamenti d’incontro e ascolto. E per quello che mi riguarda si lavora anche a Ferragosto», ha detto il capo della Lega giovedì in conferenza stampa al Papeete beach di Milano Marittima, dove ha trascorso, fino a ieri, nove giorni di vacanza con la famiglia (inframmezzata dal funerale di Mario Cerciello Rega a Somma Vesuviana, e dalla riunione del Consiglio dei ministri sul ddl giustizia, a Roma).

Il tour di Salvini nel Centro-Sud sarà breve ma intenso: durerà complessivamente cinque giorni e partirà mercoledì dal Lazio, con le tappe di Anzio e Sabaudia. Il giorno seguente il segretario leghista sarà in Abruzzo, a Salvo Marina e Pescara. Il 9, in Molise, a Termoli, poi in Puglia, a Peschici e Polignano a mare. Il 10 in Basilicata, a Policoro, e in Calabria, a Cosenza e Tropea. Per concludere, l’11, in Sicilia, con le tappe a Taormina e Siracusa.

© Riproduzione riservata