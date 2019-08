La Commissione Ue apre sui migranti: "Nuove regole di ripartizione tra i Paesi"

La partita sui commissari Ue e quella sui migranti fra i temi dell’incontro fra il premier Conte e la numero uno di Bruxelles Von der Leyen. Roma rivendica un portafoglio economico di primo piano, e intanto Salvini ha fatto avere al premier una rosa di nomi come possibili candidati.

Conte ribadisce la necessità di un’Europa più vicina ai cittadini, che sostenga il rilancio del Sud. La presidente spiega di puntare a superare le divisioni, e fa sapere che proporrà un nuovo patto per le migrazioni. E spiega che è necessario rivedere il concetto di ripartizione: Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte, e la solidarietà non è unilaterale.

«Un primo e proficuo incontro con la Presidente eletta Ursula von der Leyen. Crescita, lavoro, mezzogiorno, ambiente, migrazione: temi per un'Europa più vicina ai cittadini». Lo scrive su Twitter il premier Giuseppe Conte pubblicando le immagini del colloquio di questa mattina con la presidente della commissione Ue.

«Abbiamo bisogno di una nuova soluzione» sul tema dei migranti. Lo ha detto la presidente eletta della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen, «È necessario rivedere il criterio di ripartizione» dei migranti. «La solidarietà non può essere unilaterale», ha aggiunto.

«Voglio proporre un nuovo patto per le migrazioni e asilo, abbiamo bisogno di una nuova soluzione», ha detto la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der Leyen. «Vogliamo che le nostre procedure siano efficaci, efficienti ma anche umane. Non è un compito facile, ma abbiamo capito tutti che non esistono soluzioni facili. E’ necessario rivedere il concetto di ripartizione degli oneri. Sappiamo che Italia, Spagna, Grecia sono geograficamente esposte: è fondamentale poter garantire la solidarietà ma ciò non è mai un processo unilaterale», ha concluso.

