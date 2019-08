Una pioggia di emendamenti blocca l'Ars, tutto rinviato a settembre

Ancora una volta l'Ars si blocca e questa volta a causa delle centinaia di emendamenti che ogni deputato ha presentato per tentare di dividersi i 6 milioni e mezzo di euro disponibili nel bilancio del 2019.

Si tratta, così come riporta Giacinto Pipitone in un articolo del Giornale di Sicilia in edicola, di un maxi testo di 48 articoli con fondi per teatri e associazioni antimafia, finanziamenti per aprire musei, assunzioni e stabilizzazioni.

Come sempre c'era di tutto ma il tempo era esiguo per la discussione e approvazione per cui si è deciso di chiudere anticipatamente il Parlamento e rinviare tutto al 10 settembre.

