Lega, Salvini: "Le parole di Conte? Mi interessano meno di zero"

"Mi interessano meno di zero". Così il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha commentato su Radio anch'io le parole del premiere Giuseppe Conte ieri in Senato.

"Mi alzo ogni mattina per andare al Viminale per lavorare - ha aggiunto -. Io finché posso far le cose sto al governo, se dovessi accorgermi che sto al governo per non fare le cose...".

"Ieri è stata una giornata importante perchè sono state sbloccate opere pubbliche come non accadeva da anni, ma rispondo volentieri a domande sui fantasy e su spionaggi del Russiagate: ho ascoltato il presidente Conte che ha ribadito ciò che avevamo già detto, mai preso un rublo", ha aggiunto il vicepremier.

"Sono stato in Russia, Stati Uniti e altri paesi, è il mio lavoro incontrare ministri, non per fare affari ma per l’interesse nazionale italiano" ha aggiunto Salvini.

