Di Maio: "Entro fine anno voglio abolire il bollo auto"

«Entro fine anno si potrebbe cominciare a eliminare una tassa odiosa come il bollo auto. Voglio trovare i soldi per permettere ai cittadini che acquistano un’auto per la famiglia, che questa possa essere meno tassata. Il nostro obiettivo è fare in modo che entro fine anno ci sia una consistente riduzione o l’abolizione del bollo». Lo ha detto il vicepremier M5s Luigi Di Maio, a Uno mattina.

Il salario minimo «è un tema europeo e italiano, dobbiamo mettere fuori gioco gli stipendi da 2, 3 euro l’ora» e «io voglio farlo entro fine anno con la riduzione del cuneo fiscale, così che gli imprenditori paghino meno tasse e possano aumentare aumentare gli stipendi - ha continuato Di Maio -. E' il motivo per cui abbiamo votato la Von der Leyen presidente della Commissione Ue".

