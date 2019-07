Reddito, dal 19 luglio arrivano i navigator: via anche in Sicilia

Quasi tutte le Regioni hanno sottoscritto oggi, insieme ad Anpal Servizi, le convenzioni che regolamenteranno le attività di assistenza tecnica che svolgeranno i navigator nell’ambito di ciascun piano regionale. Con la firma di questi atti, dal 19 luglio partiranno le contrattualizzazioni dei navigator su base territoriale.

Sedici sedi - Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta e Veneto - «hanno già inviato la versione approvata in giunta e la documentazione è stata predisposta per la firma», fa sapere Anpal.

La Basilicata ha condiviso i testi ma andrà in giunta regionale a fine settimana mentre la Lombardia ha condiviso i testi e siamo in

attesa di ricevere la documentazione, continua Anpal. Resta invece ancora irrisolto il nodo della Campania che oggi non ha

firmato la convenzione e con cui è in atto ancora una fase di confronto. In Campania - la regione con il fabbisogno di navigator più alto d’Italia - i vincitori del concorso in attesa di sapere se verranno contrattualizzati o no sono 471. (ANSA).

