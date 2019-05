Marcia su Palermo, De Luca e Figuccia: "Vedremo quanti amministratori tengono alle ex province"

È tutto pronto per la "marcia su Palermo" organizzata dai deputati regionali Vincenzo Figuccia e Danilo Lo Giudice e dal sindaco metropolitano di Messina Cateno De Luca, per domani, in occasione della Festa per l'Autonomia.

"Domani vedremo quanti sindaci ed amministratori saranno a Palermo per rivendicare le risorse per evitare il dissesto finanziario delle ex provincie siciliane", dicono in una nota.

"Domani vedremo anche quale sarà la partecipazione alla manifestazione delle organizzazioni sindacali e dei lavoratori a difesa delle ex province. Nei giorni scorsi - ricordano i tre - il Governo regionale ha annunciato un primo provvedimento per salvare le ex Province dal dissesto, in accordo col governo nazionale".

"Ma è appunto solo un primo passo certamente non risolutivo - affermano -, perché gli enti intermedi, Città metropolitane o Liberi consorzi, hanno bisogno di interventi strutturali, normativi e finanziari, che siano certezza almeno nel medio periodo."

"È proprio quello che abbiamo proposto - concludono De Luca, Figuccia e Lo Giudice - con l'ordine del giorno presentato all'Ars, sul quale vedremo chi è davvero dalla parte dei territori e chi lo è solo a parole."

Domani al termine della manifestazione, una delegazione degli amministratori locali sarà ricevuta dal presidente del Parlamento Siciliano, Gianfranco Miccichè.

