Salvini: "Chiuderemo tutti i negozi di cannabis". E annuncia nuova direttiva

Chiudere tutti i negozi che vendono Cannabis e vietare ogni tipo di festa legata alla canapa. È la nuova "battaglia" annunciata dal ministro dell’Interno Salvini.

Oggi nelle Marche le forze dell'ordine hanno chiuso tre cannabis shop a Macerata, Porto Recanati e Civitanova Marche.

«Sono sicuro che il 'modello Macerata' può essere replicato con successo in tutta Italia, oggi stesso manderò una direttiva con questa indicazione», annuncia il ministro dell’Interno, Matteo Salvini.

«Complimenti al questore e alla magistratura, lo Stato dimostra di non essere complice di chi vende prodotti che fanno il male dei nostri figli», dice ancora Salvini. «Da oggi comincia una guerra via per via, negozio per negozio, quartiere per quartiere, città per città - ha aggiunto -. Gli spacciatori non li voglio, la droga fa male. Meglio un uovo sbattuto».

«Combattere la droga significa anche combattere la mafia come dimostrano gli arresti delle ultime ore contro il clan Casamonica». aggiunge il vicepremier leghista e chiede a Luigi Di Maio che «il senatore dei 5 Stelle Mantero ritiri la proposta sulla droga libera». «Non è nel contratto di governo - conclude il ministro dell’Interno - e non voglio lo Stato spacciatore».

Salvini ha parlato di più di 1.000 negozi di Cannabis «in giro per l’Italia, uno a cento metri da palazzo Chigi». E dunque «da domani ci saranno controlli a tappeto per andarli a controllare uno per uno con l’obiettivo di chiuderli uno per uno. Non li voglio - ha aggiunto - vanno chiusi. Ora usiamo le maniere forti».

«Noi non vogliamo punire i consumatori, mi interessa la galera certa per gli spacciatori trovati in flagranza di reato», ha detto ancora Salvini.

