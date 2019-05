Ballottaggi, Di Maio in Sicilia: domani a Castelvetrano e venerdì a Caltanissetta

Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico Luigi Di Maio sarà in Sicilia domani e venerdì per incontri e comizi di chiusura dei ballottaggi per le Comunali a Castelvetrano e Caltanissetta.

Domani alle ore 16 interverrà all'incontro della LegaCoop a Palermo in programma all'Astoria Palace Hotel. Alle 19.30 il capo politico del Movimento 5 Stelle interverrà a Castelvetrano al comizio di chiusura del candidato sindaco del M5s Enzo Alfano.

Venerdì il vice premier sarà nuovamente a Palermo dove alle 16.00 sarà all'avvio della 103esima edizione della Targa Florio in piazza Verdi.

Alle 19.30 sarà a Caltanissetta dove, in corso Umberto I, è in programma il comizio finale del candidato sindaco per il Movimento 5 Stelle Roberto Gambino.

