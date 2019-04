I big della politica in Sicilia, oggi arriva Salvini: "Il 25 aprile sia la festa di tutti"

"Mi aspetto che il 25 aprile sia la festa di tutti, non solo di qualcuno. Non è solo la festa dei comunisti e mi aspetto rispetto". Queste parole pronunciate ieri da Matteo Salvini fanno da prefazione alla sua visita, oggi e domani nell'Isola. "Io sarò in Sicilia - ha aggiunto - è non vedo l'ora".

E in Sicilia è tutto pronto per l'arrivo del vice premier e leader della Lega che da questa mattina fino a domani sera sarà in sette città siciliane percorrendo l'Isola in lungo e in largo: Corleone, Monreale, Bagheria, Caltanissetta, Motta S. Anastasia, Gela e Mazara del Vallo.

Oggi sarà a Corleone, in provincia di Palermo, dove alle 11 inaugurerà la nuova sede del commissariato di polizia, al cui ingresso verrà scoperta una targa in memoria di tutte le vittime della mafia. Dopo Corleone, il tour di Salvini proseguirà nei comuni dove la Lega si presenta con i suoi candidati sindaci alle elezioni amministrative di domenica 28 aprile.

Si parte alle 16,15 a Monreale, in piazza Guglielmo II, per il candidato sindaco Giuseppe Romanotto. Alle 18 sarà la volta di Bagheria, in piazza Matrice, per il candidato sindaco Gino Di Stefano, mentre alle 21,15 l'appuntamento è a Caltanissetta, in corso Umberto I, per sostenere l'aspirante primo cittadino Oscar Aiello.

Domani, invece, Salvini comincerà la giornata alle 11 a Motta S. Anastasia per sostenere la candidatura a sindaco di Anastasio Carrara, poi alle 17, gli incontri proseguiranno a Gela, in piazza Umberto I, per sostenere il candidato primo cittadino Giuseppe Spata. Alle 21, il tour siciliano di Matteo Salvini si concluderà a Mazara del Vallo, dove alle 21 in via Sansone si terrà il comizio finale per sostenere il giovane candidato sindaco Giorgio Randazzo.

Già da ieri i big della politica hanno concentrato le loro attenzioni in Sicilia. Ieri Nicola Zingaretti, oggi Salvini e anche Di Maio che si confronteranno in vista delle amministrative di domenica.

Zingaretti è stato il primo ad arrivare, facendo tappa a Castelvetrano, considerata dal Pd di "particolare valenza". Si tratta infatti della "città feudo del superlatitante Matteo Messina Denaro ritornato recentemente alle cronache politiche e giudiziarie nell'ambito dell'inchiesta che ha coinvolto due imprenditori nel settore dell'energia sostenibile e un'indagine a carico del sottosegretario Siri".

Anche Di Maio viene in Sicilia per un impegno elettorale: con il leader siciliano dei Cinque stelle, Giancarlo Cancelleri, sarà domani a Caltanissetta.

