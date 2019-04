Scuola, siglato l'accordo fra Governo e sindacati: revocato lo sciopero nazionale

È stato siglato nella notte a Palazzo Chigi l’accordo tra i sindacati del mondo della scuola e il Governo, presenti il ministro dell’Istruzione Bussetti e il premier Conte.

L’accordo prevede tra l’altro più risorse per il rinnovo contrattuale e soluzioni per il precariato. I sindacati, in seguito all’intesa, hanno sospeso lo sciopero che era stato proclamato per il prossimo 17 maggio.

«Ringrazio il presidente Giuseppe Conte per il supporto dato alla trattativa e ringrazio i sindacati: insieme stiamo lavorando per il bene della scuola», ha commentato il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti, dopo la sigla dell’accordo con i sindacati rappresentativi della scuola avvenuto a Palazzo Chigi al termine di un incontro durato tutta la notte.

(ANSA)

