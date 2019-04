Europee, Milazzo nella lista di Forza Italia dopo colloqui dei vertici del partito: fuori La Via

Continuano le interlocuzioni per la composizione delle liste in vista delle Europee. Dovrebbe esserci il deputato regionale Giuseppe Milazzo nella lista di Fi nella circoscrizione Sicilia-Sardegna, scelta che esclude dunque Giovanni La Via. Lo si apprende da fonti del partito.

Sulla sua presenza sarebbe stata trovata la quadra dopo una serie di colloqui telefonici triangolari tra Silvio Berlusconi, Antonio Tajani e Gianfranco Miccichè, anche alla luce della presa di posizione di diversi esponenti del partito che hanno firmato documenti in sostegno di Milazzo.

Da sciogliere solo il nodo sul nome della donna da candidare e sul quale sono in corso interlocuzioni nel partito.

