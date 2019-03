Diciotti, il Senato boccia l'autorizzazione a procedere: 237 i voti pro Salvini

Sono 237 i voti ottenuti dalla relazione della giunta delle immunità del Senato che nega l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini per il caso Diciotti. Contrari 61 e nessun astenuto. Lo comunica ufficialmente in Aula al Senato la presidente Elisabetta Casellati.

"Salvini scappa davanti alla giustizia e Di Maio vende l'anima alla Lega: lo scempio è compiuto". Lo afferma in una nota l'eurodeputata del Pd Isabella De Monte, commentando il voto di oggi in Aula sul cado Diciotti. Secondo De Monte "il M5S ha salvato Salvini dal processo per sequestro di persona e ha impedito l'azione della magistratura".

"Tutti noi cittadini dovremmo essere uguali davanti alla legge, ma loro si considerano più uguali degli altri. Il destino dei due leader è triste: il maschio alfa del lombardo-veneto che si nasconde sotto il tavolo e l'ex moralizzatore che si vende per stare al Governo. Patetici e pericolosi", conclude.

