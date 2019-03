Lavoro alla Regione, riecco i concorsi: 89 posti per funzionari e dirigenti

Tra i circa cento emendamenti depositati dal governo nel cosiddetto Collegato il più importante riguarda la riapertura della Regione ai concorsi.

In particolare, come si legge in un articolo di Giacinto Pipitone sul Giornale di Sicilia in edicola, si prevede di poterne bandire di nuovo sia per funzionario che per dirigente.

In questi giorni la Finanziaria bis sta prendendo forma in commissione Bilancio all'Ars. E fino a ora è un disegno di legge fatto di 16 articoli a cui sono agganciati circa 500 emendamenti dei deputati e un altro tomo depositato ieri dal governo.

